Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "31. Ahilik Haftası Kutlamaları" kapsamında geldiği Kırşehir'de Valiliği ve Ahi Evran-ı Veli'nin türbesini ziyaret etti.

"31. Ahilik Haftası Kutlamaları" kapsamında kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı, Valilik girişinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, milletvekilleri ve diğer yetkililer karşıladı.

Valiliğe geçen Oktay, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Vali Akın'dan kentte yapılan çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Oktay, daha sonra Ahi Külliyesi içindeki Ahi Evran- Veli'nin türbesini ziyaret ederek, dua okudu. Ziyarete, Bakan Pekcan da eşlik etti.

Belediye Başkanı Bahçeci de ziyarette Ahi Evran Külliyesi Projesi hakkında Oktay'a bilgi verdi.

