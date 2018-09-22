Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir Belediyesi ve AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Kırşehir'e gelen Oktay, vatandaşlara aşure dağıtımının ardından Kırşehir Belediyesi'ne geçti.

Oktay'ı belediye girişinde karşılayan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentte devam eden projelerle ilgili brifing verdi.

Belediyedeki brifingin ardından Oktay, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve İl Başkanı Muzaffer Aslan, Fuat Oktay'ı parti binası önünde karşıladı.

Toplantı salonunda partililerle bir araya gelerek, sohbet eden Oktay, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Ziyaretlerde Oktay'a, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik etti.

