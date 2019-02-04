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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in doğduğu evi ziyaret etti.

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katılmak üzere Ada'ya gelen Oktay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Türkeş'in doğduğu evi yerinde inceledi.

Fuat Oktay, ziyaretinde restorasyon çalışmaları hakkında AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ve yetkilerden de bilgi aldı.

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