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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar."

YOZGAT HABERLERİ  | 24.06.2020 13:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar."


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