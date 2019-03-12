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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 21:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş’un Malazgirt ilçesine geldi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberinde Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile Muş’tan helikopterle Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığa geldi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Aslan Uzan, Cumhuriyet Başsavcısı Duran Turgut Borcaktepe, Cumhuriyet Savcısı Çağrı Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve AK Parti teşkilat üyeleri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş’un Malazgirt ilçesine geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberinde Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile Muş’tan helikopterle Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığa geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Aslan Uzan, Cumhuriyet Başsavcısı Duran Turgut Borcaktepe, Cumhuriyet Savcısı Çağrı Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve AK Parti teşkilat üyeleri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti.
Malazgirt ilçesinde vatandaşların ve esnafların yoğun ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sultan Alparslan Diyarı Malazgirt’e bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Oktay, çay ocağında vatandaşlarla çay içtikten sonra Malazgirt Kültür Merkezinde düzenlenen halk toplantısına katıldı. Oktay, yaptığı konuşmada, “Tarihi Malazgirt ilçesinden bulunmaktan son derece mutluyum. Biz AK Parti olarak bir yandan Türkiye’yi büyüttük, bir yandan da kardeşliğimizi muhafaza etmenin gayreti içinde olduk. PKK’nın ve FETÖ’nün arkasındaki şer odakları yıllarca bölgede kendi çıkarlarına uygun tekrar ediyorum kendi çıkarlarına uygun Malazgirtlinin, Muşlunun, Türkiye’nin çıkarlarına uygun demiyorum. Kendisinin çıkarlarına uygun bir düzen kurmak için kardeşi kardeşe düşürmeye çalıştılar ve bunun içinde her şeyi göze aldılar. Biz ne yaptık kardeşliğimizi daha da sağlamlaştırarak bunlara geçit vermedik. Bundan sonrada vermeyeceğiz. Çukurlar açtılar, ne yaptık hepsini açtıkları çukurlara gömdük. İnlerine girdik, başlarını ezdik, bundan sonrada aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar kimin arkasına sığınırlarsa sığınsınlar Türkiye’nin yolunda ilerlemesine ve kalkınmasına hiçbir zaman engel olamayacaklar. Hiç kimse sizin aşınızla ekmeğinizle oynayamayacak. Malazgirt bunu birlik ve beraberlik içinde hep yaptı. Hep birlikte yaptık” dedi.
31 Mart’ta yapılacak seçimlerde değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gece gündüz durmadan koşuşturuyoruz. Malazgirt ilçemizin altyapı çalışmalarını büyük ölçüde giderdik daha da gidermeye devam edeceğiz. Fakat henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz. İlçemize yeni bir kent meydanı ve mesire alanı kazandırarak, Malazgirt’in çevresini değiştirdik ve yine değiştirmeye devam edeceğiz. Malazgirt ilçemizi getirmek isteğimiz noktanın daha çok uzağında olduğumuz biliyoruz. Köylerimizin içme suyu hatlarını tamamladık. Bu kadar hizmet var ama yetmez diye de ısrarla söylüyoruz. Çünkü daha da fazlası olacak diyoruz. Bunu biz diyoruz. Malazgirt’in yüzünü inşallah çok daha fazla güldüreceğiz. Malazgirtli bunu fazlasıyla hak ediyor" şeklinde konuştu.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından kurulan Malazgirt 107.1 FM Radyosunu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet Sultan Alparslan Diyarı Malazgirt ziyaretleri sonrası ilçeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te
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