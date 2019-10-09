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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MODEF EXPO'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:58 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bu yıl 42'ncisi düzenlenen Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 'MODEF EXPO 2019'a katıldı.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN- Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bu yıl 42'ncisi düzenlenen Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 'MODEF EXPO 2019'a katıldı. Oktay, "Türkiye artık kendisine senaryo yazılan değil, senaryo yazan bir ülke. Dolayısıyla mobilya sektöründe de bu senaryoyu yazmak istiyoruz, bu senaryonun içerisinde iddialı olmak istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa’nın İnegöl ilçesine geldi. Burada 42’ncisi düzenlenen MODEF EXPO'yu ziyaret eden Oktay, firmaların stantlarını gezdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a, Vali Yakup Canbolat, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.

'İNEGÖL'ÜN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI GEÇMİŞ DURUMDA'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı açıklama, "Mobilya dediğimizde, Türkiye’nin artan ihracatına baktığımızda İnegöl bizim yük akımız. 110 ülkeden 184’ü aşkın firmamız burada. Yine 64 tane uluslararası alanda alım organizasyon firmaları bugün burada. Bu birkaç gün daha devam edecek bir fuarımız. Bir ilçemizdeyiz ama bu ilçemizden bütün illerimize mesajımız olsun; bu ilçemizin ihracatı 1 milyar doları geçmiş durumda. İşsizlik oranımız negatif durumda, bize verilen rakamları biraz önce de arkadaşlarımızla değerlendirdik, eksi işsizlik oranında bir ilçemiz. Demek ki istediğiniz zaman oluyor" ifadelerini kullandı.

'ARTIK SENARYO YAZILAN DEĞİL, SENARYO YAZAN BİR ÜLKEYİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge ile ilgili olarak 2 milyar dolarlık ihracat hedefinin bulunduğuna işaret eden Oktay, şöyle konuştu:

"Toplam ihracat olarak 1 milyar dolar yetmez. Bunun içerisinde mobilyanın payı yaklaşık 420 milyon dolar. Şimdi ilk hedefimiz bunu 1 milyar dolara nasıl çıkarırız. Cumhurbaşkanımızın talimatı bu yönde. Dolayısıyla ihracatı da 2 milyar dolara nasıl çıkarırız İnegöl’de. Bizim bütün gayretimiz bununla alakalı. Tüm arkadaşlarımızla birlikte firmalarımızı ziyaret ettik. İhracatın 2 milyar dolara çıkarılması noktasında nasıl hedefler belirleyebiliriz ve mobilyada 1 milyar hedefine nasıl ulaşabiliriz ile alakalı çalışmaları gözden geçireceğiz. Biz Cumhurbaşkanlığı olarak sonuna kadar İnegöl’ün de Bursa’nın da arkasındayız. İhracat yapan, üreten, istihdam oluşturan her bir firmamızın, her bir ilimizin ve ilçemizin sonuna kadar arkasındayız. Türkiye büyük bir ülke, liderliğe oynayan bir ülke. Artık kendisine senaryo yazılan değil, senaryo yazan bir ülke. Dolayısıyla mobilya sektöründe de bu senaryoyu yazmak istiyoruz, bu senaryonun içerisinde iddialı olmak istiyoruz. Gördüklerimden son derece mutlu oldum. ‘Harika ama yetmez’ diyoruz, bu da bizim sloganımız. İnşallah daha iyiye gideceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, stantları gezerken Perihan Şentürk (53) isimli kadın, 32 yaşında Adil Şentürk isminde yüzde 97 zihinsel engelli oğlunun aldığı engelli maaşının kesildiğini belirtti. Oktay, Şentürk'ü dinleyip, gereğinin yapılacağını söyledi.

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