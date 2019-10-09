Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MODEF EXPO'da

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN- Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bu yıl 42'ncisi düzenlenen Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 'MODEF EXPO 2019'a katıldı. Oktay, "Türkiye artık kendisine senaryo yazılan değil, senaryo yazan bir ülke. Dolayısıyla mobilya sektöründe de bu senaryoyu yazmak istiyoruz, bu senaryonun içerisinde iddialı olmak istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa’nın İnegöl ilçesine geldi. Burada 42’ncisi düzenlenen MODEF EXPO'yu ziyaret eden Oktay, firmaların stantlarını gezdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a, Vali Yakup Canbolat, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.

'İNEGÖL'ÜN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI GEÇMİŞ DURUMDA'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı açıklama, "Mobilya dediğimizde, Türkiye’nin artan ihracatına baktığımızda İnegöl bizim yük akımız. 110 ülkeden 184’ü aşkın firmamız burada. Yine 64 tane uluslararası alanda alım organizasyon firmaları bugün burada. Bu birkaç gün daha devam edecek bir fuarımız. Bir ilçemizdeyiz ama bu ilçemizden bütün illerimize mesajımız olsun; bu ilçemizin ihracatı 1 milyar doları geçmiş durumda. İşsizlik oranımız negatif durumda, bize verilen rakamları biraz önce de arkadaşlarımızla değerlendirdik, eksi işsizlik oranında bir ilçemiz. Demek ki istediğiniz zaman oluyor" ifadelerini kullandı.