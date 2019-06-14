Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan sergisine katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kurtuluş Savaşımız sırasında, tüm imkansızlıklara rağmen Buhara-i Milliye hazinesinden Türkiye'ye gönderilen destekleri, buna vesile olan Buhara Meclisi üyelerini unutmadık, unutmayacağız. Milli mücadelemizin başarıya ulaşmasını Taşkent Meydanı'nda kutlayan kardeşlerimizin de kalbimizdeki yeri müstesnadır." dedi. Oktay, Bahariye Mevlevihanesi'nde, İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Bahariye Sanat Birimi tarafından hazırlanan "Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan" sergi ve sempozyumun açılışına katıldı. Oktay, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ile Özbekistan tarihinin köklü dostluğun nişaneleriyle dolu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Kurtuluş Savaşımız sırasında, tüm imkansızlıklara rağmen Buhara-i Milliye hazinesinden Türkiye'ye gönderilen destekleri, buna vesile olan Buhara Meclisi üyelerini unutmadık, unutmayacağız. Milli mücadelemizin başarıya ulaşmasını Taşkent Meydanı'nda kutlayan kardeşlerimizin de kalbimizdeki yeri müstesnadır. Aynı şekilde Özbekistan'ın 28 yıl önce bağımsızlığını kazanarak Özbek Bayrağı'nı yeniden göklerle buluşturması bizleri bahtiyar etmiştir. Bu coşkuyla Özbekistan'ı resmi olarak ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Bunu izleyen dönemde de Özbekistan’ın başarıları, kalkınması ve büyümesi, Türkiye tarafından desteklenmiştir, desteklenmeye de devam edecektir."

- "Özbekistan'daki kardeşlerimizle yakın iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" Fuat Oktay, Türkiye’de bir Özbek Kültür Merkezi'nin açılmasından memnuniyet duyacağını dile getirerek, "Bir taraftan Maarif Vakfı'mız aracılığıyla eğitim alanındaki temaslarımızı sürdürürken diğer taraftan Taşkent'te Yunus Emre Enstitümüzün kurulmasına ilişkin çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. Aynı şekilde, Türkiye'de de bir Özbek kültür merkezinin açılmasını memnuniyetle karşılayacağımızı ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı. Türkiye'den Özbekistan'a yapılan resmi kalkınma yardımı tutarının 2018'de 17,5 milyon dolara ulaştığının altını çizen Oktay, şu bilgileri verdi: "Türkiye'de bulundukları süre boyunca kendilerini evlerinde hissettirdiğimiz Türkiye burslusu Özbek öğrencilerimizin sayısı ise 2 bin 200'ü aşmıştır. Bayrak taşıyıcı kurumumuz Türk Hava Yolları'nın Özbekistan uçuşlarını artırmasının olumlu etkilerini artan ikili münasebetlerimizle tecrübe ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, Özbekistan'ın tüm bölgelerindeki kardeşlerimizle yakın iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türk dünyasını bir araya getiren Türk Konseyi'nin, Özbek kardeşlerimiz olmadan eksik kaldığını düşünüyor, Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne üyeliğinin de en kısa zamanda gerçekleşmesini arzu ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevruz Bayramı'nın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras listesine eklenmesine de değinerek, "Ortak değerlerimizi korumak için gayretlerimiz kapsamında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine 14 somut olmayan değerimizi eklemiştik. Bu kapsamda Nevruz Bayramı'nın listeye akredite olması için Özbekistanlı kardeşlerimizle birlikte çalışma yürüterek UNESCO'ya ortak bir dosya sunmuştuk. Çabalarımız sonucunda Nevruz'u Türk dünyasının bir değeri olarak bu listeye eklenmesini sağladık. Nevruz Bayramı'nı UNESCO listesine eklerken sağladığımız iş birliğini, sayısız kültürel mirasımızı uluslararası alanda ebedileştirmek için de göstermemiz gerektiğine yürekten inanıyorum." diye konuştu. Oktay, Özbek ve Türk akademi dünyasıyla kültür sanat camiasını ve tüm sivil toplum kuruluşlarını, ortak kültürel mirasa özellikle uluslararası platformlarda çok daha güçlü şekilde sahip çıkmaya davet etti. - "Binali Yıldırım ile medeniyet havzamızın köklü değerleri İstanbul’dan yükselmeye devam edecek"

İstanbul'u kültür ve sanatın kalbinin de attığı yer olarak tanımlayan Oktay, "İstanbul'un tarihine, kültürel birikimine ve değerlerine yaraşır kültür sanat projelerini 20 yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanımız öncülüğünde gerçekleştirmekteyiz. 23 Haziran'dan sonra da inşallah, tecrübe ve başarının ismi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım ile İstanbul'da kültür ve sanatın diriliş dönemini devam ettireceğiz. Binali Yıldırım'ın hayalinde dünya çapında müzeler, her ilçede 24 saat açık kütüphaneler, millet kıraathaneleri ve kültür merkezleriyle kültürel hayatı dolu dolu yaşayan, bilgiyle hemhal olan bir İstanbul var. Bizim de hayalimizde var. İnanıyorum ki Binali Yıldırım ile medeniyet havzamızın köklü değerleri İstanbul’dan yükselmeye devam edecektir. Biz de merkezden tüm gücümüzle katkı vereceğiz." dedi. Etkinliğe katılan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise Özbekistan ve Türkiye arasındaki münasebetlerin bir hayli olumlu şekilde geliştiğine işaret etti.