CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vefat eden annesi Şaziye Oktay için taziyeleri Çekmeköy Belediyesi Kent Park Sosyal Tesisleri Güngörmüşler Konağı'nda kabul etti. Oktay, taziye yerine babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay ile birlikte geldi. Taziye dileklerini kabul ettikten sonra Fuat Oktay, konakta taziyeleri kabul etti. Daha sonra İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Kur'an-ı Kerim okudu. Konuklara ikramlarda bulunuldu. Şaziye Oktay'ın cenazesi yarın öğle vakti Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.
Görüntü dökümü:
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-Fuat Oktay'ın taziye yerine gelişi
-Fuat Oktay'ın taziyeleri kabul etmesi
-İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın taziye evine gelişi
-Genel ve detay görüntüler
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