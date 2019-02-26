Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanını ziyaret etti

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanlığı'na seçilen Mustafa Şentop'u makamında ziyaret ederek, tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyarette, Mustafa Şentop'u tebrik etti. Mustafa Şentop'u daha sonra sırasıyla, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel Başkan Yardımcıları Ali Keser ve Samet Bağcı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ziyaret etti.

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