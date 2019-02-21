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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı.Burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulunan Oktay, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terörle mücadele konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"(Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla, terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. Yurt içinde veya dışında, bize tehdit nereden gelirse teröristleri bulundukları yerde inlerinde 'vuracağız' dedik. Vurduk mu, vurduk.

TEPELERİNE BALYOZ GİBİ İNMEYE DEVAM EDECEĞİZ

İster PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne… Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz."

(AA)

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı fuat oktay Yozgat terör

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