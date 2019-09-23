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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 21:08 | Son Güncelleme

Oktay, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çandır ve Çayıralan ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

İncelemelerde bulunmak üzere Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine gelen Oktay, daha sonra Çandır ilçesine geçti.

İlçede kalabalık bir grup tarafından karşılanan Oktay, burada esnaf ziyaretinde bulundu, bir çay ocağı önünde vatandaşlarla sohbet etti.

Oktay, daha sonra AK Parti Çandır İlçe Başkanı Halim İlbay ile bir araya geldi.

Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Ergün'ü de ziyaret eden Oktay, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Çayıralan ilçesine geçen Oktay, burada da AK Parti İlçe Başkanı Şahin Şahiner'e ziyarette bulundu.

Oktay, Çayıralan'da da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Çandır Çayıralan Yozgat ziyaret

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