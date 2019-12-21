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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Libya açıklaması (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 13:30 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da düzenlenen 3'ncü Ticaret ve İşbirliği Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya'daki meşru hükümete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendiririz" dedi.

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da düzenlenen 3'ncü Ticaret ve İşbirliği Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya'daki meşru hükümete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendiririz" dedi.
İstanbul'da Yozgatlı iş adamlarının katıldığı 3'ncü Ticaret ve İşbirliği Buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay burada yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Yine Akdeniz'de Libya ile yaptığımız münhasır ekonomik bölge anlaşması ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ülkemiz için stratejik öneme sahip tarihi niteliktedir. Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya'daki meşru hükümete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendiririz" dedi.
Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye bugün birkaç milyar dolar için el açan değil dünyada en fazla insani yardım yapabilen bir ülkedir. Aynı zamanda Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve tüm uluslararası platformlarda haklarını savunan ve menfaatlerini koruyan bir yapıya kavuşmuştur. Milli çıkarları için hiç kimsenin icazetini aramadan gereğini yapan, dış politikası bağımsız bir Türkiye var bugün. Artık başkaları ne der diye düşünmüyoruz başkaları Türkiye ne der diye dertleniyor. Bölgemizde, Türkiye'yi dahil etmeyerek yapılan planlar, yazılan senaryolar hak ve hakikatten yana net duruşumuzla birer birer bozulmaktadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile tüm yaptırım tehditlerine rağmen bölgede teröre önemli darbeler vurarak istikrarı perçinlemiş durumdayız. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk temelli yürüttüğümüz hidrokarbon faaliyetleri sebebiyle de AB dahil birçok kesimden baskı ve yıldırma girişimleri olduğunu görmekteyiz. Geçtiğimiz 17 yılda savunma sanayindeki ilerlememize, milli teknoloji hamlemize ve sağladığımız ilerlemeye bakarak bu çabaların boşa olduğunu bilmeliler"

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