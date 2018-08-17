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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2018 16:57 | Son Güncelleme

Oktay, TİM Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle

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