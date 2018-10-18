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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 17:14 | Son Güncelleme

Oktay, Güney Afrika İktidar Partisi Baş Hazinedarı Paul Mashatile ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Afrika İktidar Partisi Baş Hazinedarı Paul Mashatile ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Türkiye ve Güney Afrika'nın ticaret ve enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, Güney Afrika'da FETÖ ile mücadele edilmesi noktasındaki hassasiyet muhataplara iletildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Güney Afrika İktidar Partisi Baş Hazinedarı Paul Mashatile

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