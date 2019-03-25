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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 16:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sağlık alanında yapılacak yeniliklere değinerek "İlacını kendisi üreten, aşısını kendisi yapan ve hastanelerdeki MR’ları, ekipmanını araç ve gereçlerini kendisi yapabilen bir Türkiye olacak" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sağlık alanında yapılacak yeniliklere değinerek "İlacını kendisi üreten, aşısını kendisi yapan ve hastanelerdeki MR’ları, ekipmanını araç ve gereçlerini kendisi yapabilen bir Türkiye olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde vatandaşlara seslendi. Oktay, sağlık alanında önemli adımlar atacaklarını söyleyerek şu ifadelere yer verdi: “İlacı dışarıdan alıyoruz. Savunma sanayinde çok güçlendik ve güçleniyoruz. Artık topunu, tüfeğini, tankını, insansız hava aracını dışarıdan almaya çalışan bir Türkiye yok. Sağın, solun, şu ülkenin, bu ülkenin senatosuyla, meclisiyle uğraşan onların izinlerini almaya çalışan bir ülke yok. Dimdik ayakta kendi mücadelesini kendi veren, terörle dimdik mücadele yapan, bununla ilgili silahlarını üreten bir Türkiye. Şimdi bunu sağlık sektöründe yapmak istiyoruz. Yani ilacını kendisi üreten, aşısını kendisi yapan ve hastanelerdeki MR, ekibini, ekipmanını araç ve gereçlerini kendisi yapabilen bir Türkiye. Bunu da yapacağız inşallah. Şehir hastaneleriyle şimdi buraya gidiyoruz, buda geri bize güçlü ekonomi olarak dönecek. Güçlü ekonomi olarak dönmesi demek Kadışehri’ne, Yozgat’a daha fazla hizmet demek. İnşallah bunu da yapacağız, yeter ki siz liderimizin Cumhurbaşkanımızın yanında etrafında onu sarmalamaya, onunla birlikte dimdik durmaya devam edin”

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