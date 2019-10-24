Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2020 yılı bütçesini sundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 yılı bütçesinin ekonomide öngördükleri, "dengelenme, disiplin ve değişim" yaklaşımına uygun hazırlandığını ifade ederek, "Dengelenme çerçevesinde elde edilen kazanımların korunması ve geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşımın kalıcı olarak tesisi 2020 yılı bütçesinin temel amacıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi sunumunda, hükümetin kamu maliyesi alanındaki en önemli kazanımlarından birisinin faiz ödemelerinin bütçe içindeki payını azaltmak olduğunu kaydetti.

Mali alan oluşturularak vatandaşlara hizmet olarak ayrılan kaynak miktarının önemli ölçüde artırılabildiğini dile getiren Oktay, "Bu çerçevede bakıldığında, 2002 yılında faiz harcamalarının bütçe giderleri içerisindeki payı yüzde 43,2 iken, 2020 yılı bütçesinde bu oranın yüzde 12,7 seviyesinde kalması öngörülmektedir." diye konuştu.

Vergi harcamalarıyla faiz giderlerini karşılaştırdıklarında da paralel bir görünümün söz konusu olduğunu belirten Oktay, 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz harcamalarına giderken, 2020 bütçesinde sadece bunun 17,7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağının tahmin edildiğini kaydetti.