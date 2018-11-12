Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hakim  ve savcı tasfiye edilmiştir 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "17-25 Aralık girişimi ve 15 Temmuz FETÖ hain darbe teşebbüsü hepimize yargının tarafsız ve bağımsız olmasının ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Adalet teşkilatımız, gerekli mekanizmaları işleterek darbe girişiminin ardından içindeki FETÖ'cuları en hızlı ve en kararlı şekilde temizleyen kurum olmuştur. Adalet teşkilatımızın içine vesayetin açtığı çatlaklardan sızmış 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet savcılarının kura atama töreninde konuştu. Oktay, "17-25 Aralık girişimi ve 15 Temmuz FETÖ hain darbe teşebbüsü hepimize yargının tarafsız ve bağımsız olmasının ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Adalet teşkilatımız, gerekli mekanizmaları işleterek darbe girişiminin ardından içindeki FETÖ'cuları en hızlı ve en kararlı şekilde temizleyen kurum olmuştur. Adalet teşkilatımızın içine vesayetin açtığı çatlaklardan sızmış 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir. Aslında bunlara hakim ve savcı demek de doğru değil. Hakim ve savcı elbisesi giymiş içimize sızmış hainlerden başka bir şey değildir. Kararlarını ideolojik bağnazlığa dayanarak alanlar, bağımsız olmak yerine FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinden talimat alanların ne adalet ne de devlet teşkilatımızın herhangi bir noktasında barınmasına müsade etmedik, etmeyeceğiz" diye konuştu.