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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hakim  ve savcı tasfiye edilmiştir 

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 17:37 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "17-25 Aralık girişimi ve 15 Temmuz FETÖ hain darbe teşebbüsü hepimize yargının tarafsız ve bağımsız olmasının ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hakim  ve savcı tasfiye edilmiştir 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "17-25 Aralık girişimi ve 15 Temmuz FETÖ hain darbe teşebbüsü hepimize yargının tarafsız ve bağımsız olmasının ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Adalet teşkilatımız, gerekli mekanizmaları işleterek darbe girişiminin ardından içindeki FETÖ'cuları en hızlı ve en kararlı şekilde temizleyen kurum olmuştur. Adalet teşkilatımızın içine vesayetin açtığı çatlaklardan sızmış 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet savcılarının kura atama töreninde konuştu. Oktay, "17-25 Aralık girişimi ve 15 Temmuz FETÖ hain darbe teşebbüsü hepimize yargının tarafsız ve bağımsız olmasının ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Adalet teşkilatımız, gerekli mekanizmaları işleterek darbe girişiminin ardından içindeki FETÖ'cuları en hızlı ve en kararlı şekilde temizleyen kurum olmuştur. Adalet teşkilatımızın içine vesayetin açtığı çatlaklardan sızmış 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir. Aslında bunlara hakim ve savcı demek de doğru değil. Hakim ve savcı elbisesi giymiş içimize sızmış hainlerden başka bir şey değildir. Kararlarını ideolojik bağnazlığa dayanarak alanlar, bağımsız olmak yerine FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinden talimat alanların ne adalet ne de devlet teşkilatımızın herhangi bir noktasında barınmasına müsade etmedik, etmeyeceğiz" diye konuştu.

"TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DA ARABULUCUK UYGULAMASI ..."
Ticari uyuşmazlıklarda da arabuluculuk uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Gül, "İş uyuşmazlıklarında devreye giren arabulucu uygulamasını yaygınlaştırmak için önümüzdeki dönemde adım atmayı planlıyoruz. Bazı ticari uyuşmazlıkları da kapsama alma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Aklı ve vicdanı değersizleştirenlerin bu güzel ülkeye ödettiği bedel de asla unutulmamalıdır. İstikameti hukuktan ve vicdanından değil bağlı oldukları örgütten alan FETÖ mensupları sonuçta kendileri de büyük bir bedel ödeyerek perdeyi hüsranla kapatmıştır. Devletin ve yargının bir ölümcül virüsten temizlenmesi yolunda ne kadar büyük mesafe almış olursak olalım dikkat ve ihtiyatı elden bırakmadan mücadeleye devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Türk yargısı hiç bir örgüte teslim olmamıştır ve hiçbir örgüte teslim olmayacaktır. Türk yargısı bağımsızlığından ve tarafsızlığından asla ödün vermeyecektir" dedi.

(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir

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