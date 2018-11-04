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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2018 15:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Oktay, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabı ile diğer sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

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Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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