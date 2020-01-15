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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
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15.01.2020 23:18 |
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
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