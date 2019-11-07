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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! Mektup konusu gündeme gelecek mi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 00:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Oktay, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı skandal mektuba ilişkin sergilenecek tavıra ilişkin “ABD Başkanı’nın söz konusu mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı Harekâtı’yla sahada verilmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! Mektup konusu gündeme gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerini sorularını cevapladı. Oktay, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim tarihli mektubuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı'nın mektubuna cevabın Barış Pınarı Harekatı ile sahada verildiğini belirten Oktay, "Bununla birlikte, diplomatik teamüllerden ve devlet adabından uzak bir üsluba sahip mektuba dair tepkimiz, ilgili Amerikalı yetkililere de iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde de bu doğrudan dile getirilmiştir ve getirilmeye de devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNE DİZ ÇÖKTÜREMEDİLER"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2020 bütçesi kabuğunu kırmış, küresel bir güç haline gelmiş, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin bütçesidir." dedi.

2020 bütçesi için, "Türkiye üzerinde oynanan ekonomik oyunların hüsrana uğradığının kanıtıdır" diyen Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılında Türkiye üzerinden ekonomi üzerinden oynanmak istenen oyunun tutmadığını, Türkiye ekonomisinin diz çöktürülemediğini, velhasıl belli merkezlerin hüsrana uğradığının adıdır. TÜİK, tüketici fiyat endeksini AB ve dünya genelinde geçerli olan, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullanarak hesaplamaktadır. Uluslararası alanda uygulanmayan veya önerilmeyen hiçbir yöntem söz konusu değildir."

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