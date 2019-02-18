Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ağrı'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı Valiliğini ziyaret etti.

Valilik önünde tören mangası tarafından karşılanan Oktay, daha sonra Vali Süleyman Elban ile görüştü.

Oktay, kentteki yatırımlar ve çalışmalarla ilgili Vali Elban'dan brifing aldı.

