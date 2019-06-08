Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Arnavutköy'de

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutköy'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Oktay, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde kalan hastalara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Hastalara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ileten Oktay, doktorlardan hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Oktay, hastane çıkışında çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

Arnavutköy AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Oktay, ayrıca Emin Balta isimli vatandaşı da evinde ziyaret etti.

