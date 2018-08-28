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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ATO heyetini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2018 16:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ATO heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ATO heyetini kabul etti

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