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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Avrupa'daki 2807 Türk vatandaşı yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 07:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki 2 bin 807 Türk vatandaşının yurda dönüşlerinin gerçekleştiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Avrupa'daki 2807 Türk vatandaşı yurda döndü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal edya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemize yönelik uçuşları durdurulan 9 Avrupa ülkesinden Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşlarımıza ilişkin 15 Mart Pazar Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarımızla yaptığımız toplantıda aldığımız kararlar çerçevesinde;

  1. Dokuz ülkeden Türkiye’ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır.

  2. Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Yurtlarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun belirlediği “kurallar” çerçevesinde barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik dahil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin tüm tedbirler alınmıştır.

  3. Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

  4. Yaklaşık iki gün gibi kısa bir sürede tüm operasyonun başarıyla tamamlanmasında emekleri geçen tüm Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlarımıza, İstanbul ve Kocaeli Valiliklerimize teşekkür ediyorum.
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