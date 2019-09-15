Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Azerbaycan'daki refah seviyesinin artması Türkiye'nin refah seviyesinin artması kadar bizi mutlu eder. Aynı şekilde Türkiye'nin refah seviyesinin artması da Azerbaycan'ı mutlu eder. Biz o kadar birlik ve beraberlik içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yarın yapılacak Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

KEK toplantısı öncesi Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya gelen Oktay, burada yaptığı konuşmada, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından işgalden kurtarılışının 101. yıl dönümünde Azerbaycan'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kafkas İslam Ordusu askerlerini ve komutan Nuri Paşa'yı (Killigil) saygıyla yad eden Oktay, Türk ve Azerbaycanlı şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin iş ve ticaret hacminin geliştirilmesi için ziyarette bulunduklarını ifade eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: