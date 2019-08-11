Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Son 1 yıla baktığımızda enflasyonun, faizlerin düştüğü ve ekonominin canlandığı bir yıldayız. Böyle bir günde bayramı kutluyor olmamız mutluluk veriyor. Türkiye, yeni bir şahlanış döneminin başında” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Oktay, namazın ardından cami içinde vatandaşlarla bayramlaşarak tokalaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de bayram namazını Üsküdar’da bulunan Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı.

“Türkiye yeni bir şahlanış döneminin başında”

Bayram namazı sonrası gazetecilere açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Tüm Türkiye’nin Kurban Bayramı mübarek olsun. Çok güzel bir gün ve inşallah güzel bir yıl da önümüzde. Hudutlarımızda, sınır içi ve ötesinde terörle mücadelede görev başında olan güvenlik görevlilerimizin, emniyet güçlerimizin ve sağlık görevlilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda olan hacıların da bayramını tebrik ediyorum. Allah haclarını kabul eylesin. Türkiye, güzel günlerden geçiyor. Son 1 yıla baktığımızda enflasyonun, faizlerin düştüğü ve ekonominin canlandığı bir yıldayız. Böyle bir günde bayramı kutluyor olmamız mutluluk veriyor. Türkiye, yeni bir şahlanış döneminin başında. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemimizle de son 1 yıl içerisinde normal şartlarda yıllar sürebilecek bir olayı hızlı bir şekilde geride bıraktık ve önümüze umutla bakıyoruz” dedi.