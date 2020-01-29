Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, B\u00fcy\u00fck Birlik Partisi (BBP) Genel Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Destici'yi kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, yakla\u015f\u0131k bir saat s\u00fcrd\u00fc.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Anlaml\u0131, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren ayr\u0131l\u0131k s\u00f6zleri...PARTNER Onu hi\u00e7 b\u00f6yle g\u00f6rmediniz!G\u00fcl\u00fcmseten diyalog! Bakan\u0131 tan\u0131may\u0131nca...
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