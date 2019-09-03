HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 22:48 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Türkiye'de sayıları 3,6 milyonu aşan Suriyeliler başta olmak üzere göç, mülteci ve sığınmacı konuları ele alındı. Yüksek Komiser Grandi, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik çabalarının takdirle karşılandığını ve Türkiye'nin üstlendiği yükün ağırlığını yakından bilen kurum olarak Türkiye ile iş birliğine önem verdiklerini belirtti.
Oktay ise uluslararası toplumun Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili çabalarının takdir etmesinin yeterli olmadığını, sürece daha fazla katkı sunmaları gerektiğini belirtti. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi
Soylu: AB, Yunanistan'ı düşündüğü kadar Türkiye'yi düşünse sorunları daha iyi çözeceğizSoylu: AB, Yunanistan'ı düşündüğü kadar Türkiye'yi düşünse sorunları daha iyi çözeceğiz
Erdoğan: Güvenli bölgenin sadece adı kaldıErdoğan: Güvenli bölgenin sadece adı kaldı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Erdoğan: Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor

Erdoğan, Halep'i hatırlattı ve uyardı!

AK Parti milletvekili Lütfi Elvan'dan 'istifa' açıklaması: Yalan ve uydurma

AK Parti milletvekili Lütfi Elvan'dan 'istifa' açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Mehmet Ali Şahin'den Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.