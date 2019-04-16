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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bosna Hersek'e gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 19:05 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, Bosna Hersek'te bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek Saraybosna İş Forumu'na katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Saraybosna İş Forumu 10. Toplantısı'na katılmak üzere Bosna Hersek'e gidecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, yarın, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin himayesinde, Bosna Bank International ile İslam Kalkınma Bankası tarafından düzenlenecek Saraybosna İş Forumu 10. Toplantısı'na katılacak.

Oktay'ın toplantı kapsamında, Bosna Hersek ve foruma katılan diğer ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla da görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Saraybosna İş Forumu

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