Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliğindeki kabrini ziyaret etti.

Oktay, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin himayesinde, Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından Bosna Hersek Parlamento binasında düzenlenen Saraybosna İş Forumu 10. Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, forumdaki temaslarının ardından Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

Oktay'ın anıt mezara çelenk bırakmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ardından tarihi Başçarşı'ya giden Oktay, Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde öğle namazını kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Oktay, merhum Aliya İzetbegoviç'in kurduğu Genç Müslümanlar Teşkilatı'nı da ziyaret etti.

