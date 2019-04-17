Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile görüştü.
Oktay, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi himayesinde, Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından Bosna Hersek Parlamento binasında düzenlenen Saraybosna İş Forumu 10'unc Toplantısı'na katıldı.
Fuat Oktay, forumdaki temaslarının ardından Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzetbegoviç ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirlen görüşme 45 dakika sürdü.