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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu, bir vesayet bildirisidir, bir darbenin ön bildirisidir

06.04.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin, "Bu, bir vesayet bildirisidir, bir darbenin ön bildirisidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu, bir vesayet bildirisidir, bir darbenin ön bildirisidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA’yı ziyaretinin ardından bazı emekli amirallerce yayımlanan bildiriye ilişkin açıklamada bulundu.

Oktay şunları söyledi:

"Kimse sulandırmaya çalışmasın, ne CHP ne de başka birilerinin bunu sulandırma gibi bir hakları yoktur. Eğer ki taşıdıkları rütbe, sıfatlar ağır geliyorsa biz onların yükümlülüklerini, ağırlıklarını hafifletmesini biliriz. Milli iradeye kesinlikle saldırı vardır, silahlı kuvvetlere, milletin kendisine, başkomutana saldırı vardır. Buna sessiz kalacak değiliz."

Konuyla ilgili gereği ne ise yapılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hiç kimsenin hele hele 'emekli' diye eski üniformalarını, bembeyaz o üniformayı kirletmeye hakkı yoktur. Biz üniformalı teröristleri gördük 15 Temmuz'da... Nasıl gereğini yaptıksa bugün de gereğini tereddütsüz yaptık ve yapacağız" değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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