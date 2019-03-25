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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Cesaret eden varsa çıksın karşımıza"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 20:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda’da yaşanan terör olayına işaret ederek, “Tarihin hangi döneminden hangi hesapları yaparlarsa yapsınlar biz tarihte verdiğimiz dersi bugün de veririz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda’da yaşanan terör olayına işaret ederek, “Tarihin hangi döneminden hangi hesapları yaparlarsa yapsınlar biz tarihte verdiğimiz dersi bugün de veririz. Bütün dünyaya veririz, 15 Temmuz’da da bunu zaten hep birlikte gösterdik. Cesaret eden varsa çıksın karşımıza” dedi.
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin içinde veya sınırları dışarısında Türkiye’yi rahatsız edecek olanlara rahat vermediklerini söyleyerek, “İnleri neredeyse gelir o inlerine gireriz dedik, girdik. Nereye kaçarsanız kaçın adınız PKK mıdır, FETÖ müdür, adınız DEAŞ mıdır, adınız bilmem nedir. Bizim için hiçbir şey fark etmez, topunuz birden gelin dedik, topunuzla birlikte mücadele ederiz dedik, ettik. Biz bu vatanı değil böldürmek, kimsenin aklına getirmesine bile müsaade etmeyiz hiç merak etmeyin. Boğazlıyan burada dimdik durduğu sürece Türkiye dimdik durur. Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın” dedi.

“51 kardeşimizin hesabını soracağız”
Oktay, Yeni Zelenda’da yaşanan terör olayını hatırlatarak, “Bakın gördünüz. Uçakla bile 20 saatlik mesafe. Türkiye neresi Yeni Zelenda, Avustralya neresi. Oradan Türkiye’deki boğazların batısına geçerseniz geçmezseniz hesabını yapan teröristler var. Peki biz hangi mesajı verdik. Dünyanın neresinde olursanız olun takip ederiz, hesabını sorarız dedik. Cuma namazını kılarken şehit edilen 51 kardeşimiz adına bunun hesabını da sormaya başladık, soracağız da. Kim olursa olsun. Mazlumun kılına dokunan olursa karşısında bizi bulur. Türkiye’den üç tane kardeşimiz de vardı yaralılar arasında. Aileleriyle birlikte aldık götürdük, gittik ziyaretlerini yaptık. İhtiyaçlarını giderdik. Aynı sizin burada aldığınız sağlık hizmeti neyse şu anda o kardeşlerimiz orada o sağlık hizmetlerini alıyorlar. Tarihin hangi döneminden hangi hesapları yaparlarsa yapsınlar biz tarihte verdiğimiz dersi bugün de veririz. Bütün dünyaya veririz, 15 Temmuz’da da bunu zaten hep birlikte gösterdik. Cesaret eden varsa çıksın karşımıza” şeklinde konuştu.
Boğazlıyan programı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Topçu Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk’ün Yozgat’ın Yenifakılı ilçesindeki baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

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