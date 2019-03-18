Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Christchurch'te

CHRISTCHURCH (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yapılan terör saldırısında yaralananları ziyaret etti.

Terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı kentteki hastaneye gelişlerinde, yetkililerce karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Önce terör saldırısında yaralan üç Türk vatandaşını ziyaret eden Oktay ve Çavuşoğlu, kendilerine geçmiş olsun dileklerini belirtip acil şifalar diledi.

Oktay ve Çavuşoğlu daha sonra saldırıda yaralanan diğer Müslümanları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaralılara Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini de iletti.

