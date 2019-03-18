Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Christchurch'te

CHRİSTCHURCH (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında 2 camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Planlı bir şekilde gerçekleştirilen, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan bu saldırının arkasındaki tüm failler ve odaklar ortaya çıkarılmalıdır." dedi.

Oktay, Yeni Zelanda temasları kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile bir araya geldi.

Reddy, görüşmede yaptığı konuşmada, camilere yapılan terör saldırısının ülkeyi derinden etkilediğini belirterek, "Teröristin ünlü olmak için riskin en az olduğu ülkemizi seçtiğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Yaralılar için ülkenin tüm imkanlarının seferber edildiğini anlatan Reddy, tazminat konusunda kimseyi mağdur etmeyeceklerini dile getirdi.

Dün itibariyle olayın üzerinden nasıl gelineceği konusunda Yeni Zelanda Başbakanı ile bir program oluşturduklarını anlatan Reddy, mültecilerin olaydan etkilenmemesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.