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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çorum'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 17:36 | Son Güncelleme

Oktay, valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip esnafla bir araya geldi

ÇORUM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığı ile esnafı ziyaret etti.

Kentteki bir otelde düzenlenen "Çorum-Yozgat Tedarik Zinciri İşbirliği Buluşması" programının ardından valiliğe geçen Oktay, Vali Mustafa Çiftçi ve kurum müdürlerince karşılandı.

Tören mangasını selamladıktan sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Oktay, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Çiftçi'den kentteki çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Oktay, daha sonra Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Oktay'a vatandaşlarca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- "Devlet yöneticileri ile görüşmek mucizeydi"

Bu sırada engelli bir vatandaş Oktay'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Önceden devlet yöneticileri ile görüşmek mucizeydi. Şimdi aramızdasınız. Kaldırımda sizinle karşılaştık. Allah razı olsun, Rabb'im yardımcınız olsun." dedi.

Bir kitabevini de ziyaret eden Oktay, gençlerle sohbet etti. Ablasıyla birlikte kitabevinde bulunan 5 yaşındaki Semanur isimli kızın yanına oturan Oktay, okumayı öğrenmeye çalışan küçük kızla yakından ilgilendi. Kur'an-ı Kerim satın almak isteyen bir genç kızla da sohbet eden Oktay, gencin seçtiği Kur'an-ı Kerim'i kendisine armağan etti.

- Oktay için Karadeniz türküsü söylediler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kaldırım üzerinde gitar çalıp türkü söyleyen gençleri de dinleyip kendisi için Karadeniz yöresine ait türkü seslendiren gençlere teşekkür etti.

Bazı vatandaşların talep ve sorunlarını da dinleyen Oktay, caddede dolaşırken karşılaştığı çocuklara oyuncak verdi.

Çorum Belediyesini de ziyaret eden Oktay, Belediye Başkanı Zeki Gül'den belediyenin faaliyetleri ile ilgili brifing aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Oktay, kısa bir süre önce il başkanlığı görevine atanan Yusuf Ahlatçı'ya başarı diledi. Oktay, basına kapalı gerçekleşen ziyarette partililerle görüşme yaptı.

Oktay'a, ziyaretlerinde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu da eşlik etti.

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