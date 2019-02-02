Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çorum'da

ÇORUM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığı ile esnafı ziyaret etti.

Kentteki bir otelde düzenlenen "Çorum-Yozgat Tedarik Zinciri İşbirliği Buluşması" programının ardından valiliğe geçen Oktay, Vali Mustafa Çiftçi ve kurum müdürlerince karşılandı.

Tören mangasını selamladıktan sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Oktay, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Çiftçi'den kentteki çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Oktay, daha sonra Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Oktay'a vatandaşlarca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- "Devlet yöneticileri ile görüşmek mucizeydi"

Bu sırada engelli bir vatandaş Oktay'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Önceden devlet yöneticileri ile görüşmek mucizeydi. Şimdi aramızdasınız. Kaldırımda sizinle karşılaştık. Allah razı olsun, Rabb'im yardımcınız olsun." dedi.

Bir kitabevini de ziyaret eden Oktay, gençlerle sohbet etti. Ablasıyla birlikte kitabevinde bulunan 5 yaşındaki Semanur isimli kızın yanına oturan Oktay, okumayı öğrenmeye çalışan küçük kızla yakından ilgilendi. Kur'an-ı Kerim satın almak isteyen bir genç kızla da sohbet eden Oktay, gencin seçtiği Kur'an-ı Kerim'i kendisine armağan etti.