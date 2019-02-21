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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Cumhur İttifakı’na sakın halel getirmeyin”

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 21:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, “Aman ha Cumhur İttifakı’na halel getirmeyin.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Cumhur İttifakı’na sakın halel getirmeyin”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, “Aman ha Cumhur İttifakı’na halel getirmeyin. Üç kuruşluk farklı hesaplar için sakın ola ki bu ittifaka halel getirmeyin” dedi.
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Seçim İrtibat Bürosu açılışına katılan ve ardından akşam yemeğinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhur İttifakı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, "Cumhur İttifakı’nı biz terörle mücadeleden bahsettik, beka meselesi dedik. Türkiye’nin geleceği ile ilgili bir ittifak yaptık. Ona da dedik ki pazara kadar değil mezara kadar dedik. Bununla ilgili de her iki genel başkan, Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli bir araya geldiler ve hangi illerde ittifak olacağı belirlendi. Zaten o illere gittiğimizde biz Cumhur İttifakı adına da gerekli her türlü çalışmaları yapıyoruz, yaparız. Yozgat’ta ve Çekerek’te Cumhur İttifakı’nın ortak adayı yoktur. Çekerek’te AK Parti vardır ve partimizin aday gösterdiği Cumhurbaşkanımızın aday gösterdiği Eyüp Çakır vardır. Başka herhangi bir şey yoktur, olamaz. Birisi size bununla ilgili bir şey söylüyorsa doğruyu söylemiyordur. Burada biz Cumhur İttifakı’yla ilgili şunu söylüyoruz. Aman ha Cumhur İttifakı’na halel getirmeyin. Üç kuruşluk farklı hesaplar için sakın ola ki bu ittifaka halel getirmeyin. Dolayısıyla buradaki MHP’nin adayı olan arkadaşımızadır bu sözüm. Sakın ola halel getirmeyin. Cumhur İttifakı Çekerek’teki bir seçimin çok ötesindeki bir ittifaktır. Çekerek’te Cumhurbaşkanımızın sizlere emanet ettiği aday AK Parti’nin adayıdır. Burada böyle bir ittifak söz konusu değildir. Burada da nasıl davranılacağı ile ilgili AK Parti ve MHP olarak bölgelere bir genelge gönderdik. Ama hepsinin başı dediğim gibi sakın ha sakın oyunlara gelmeyelim. Üç kuruşluk hesapların peşinden aman ha aman koşmayalım. Cumhurbaşkanımızın Çekerek’te başının dimdik, alnı açık olmasına halel getirmeyelim” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Cumhur İttifakı’na sakın halel getirmeyin”

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