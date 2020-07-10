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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ayasofya paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 18:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ayasofya paylaşımı

Oktay, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararını paylaşarak, hayırlı olması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun.‬ Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun. ‪Ayasofya üzerinden inananların mağduriyetine, tarihin mahkumiyetine son veren Cumhurbaşkanımız, Allah sizden razı olsun."


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