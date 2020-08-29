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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert 12 mil açıklaması: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert 12 mil açıklaması: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 12:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'dan, Doğu Akdeniz ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Oktay, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesiyle ilgili "Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak? Milletimiz söz konusu bağımsızlığı, istiklali, özgürlüğü olduğunda hiçbir şey dinlemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert 12 mil açıklaması: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

"Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin. Türkiye ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'in her metrekaresinde, o suyun her metreküpünde haklarını koruyacaktır.

Avrupa'ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir. Ne yazık ki Avrupa'nın, Türkiye'nin lehine, çıkarlarımıza olan hiçbir konuda yanımızda olmayı bırakın tepki vermediğini pek hatırlamıyoruz

YUNANİSTAN'IN KARASULARINI 12 MİLE ÇIKARMAK İSTEMESİ

Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak? Milletimiz söz konusu bağımsızlığı, istiklali, özgürlüğü olduğunda hiçbir şey dinlemez. Bedel ödemekmiş, şuymuş, buymuş umurunda bile olmaz"

Ayrıntılar geliyor...

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