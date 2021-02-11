Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert açıklama: Rumlar Maraş’ı unutsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı konuşmasında “Duruşumuz nettir. Bundan sonra federasyon görüşmesi yoktur. Mart’ın ikinci yarısında yapılacak 5+1 toplantısı, bir vizyon toplantısıdır. Yeni şeyler konuşmak gerekir. İki ayrı devleti konuşabiliriz artık” dedi. "ERDOĞAN'IN KONUŞMASI TARİHİDİR, MESAJI NETTİR" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Federasyon bitmiştir. İki devletli çözümden başka yol yoktur. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksınız” sözlerini anımsatan Oktay, Erdoğan’ın konuşmasının tarihi olduğunu ve mesajının da net olduğunu söyledi. Türkiye’nin tehditle iş yapmayacağını ifade eden Oktay, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, diklenmeyen, ama dik duruşu olan bir liderdir” dedi. "TÜRK TARAFI HER ZAMAN YAPICI BİR TUTUM SERGİLEDİ" Türk tarafının çözüm için her zaman yapıcı bir tutum sergilediğini kaydeden Oktay, “Buna rağmen iyi niyetli bir karşılık alamadık” dedi. Rum tarafının hiçbir zaman elindeki gücü ve kaynakları paylaşmak istemediğini vurgulayan Oktay, “Rum tarafının niyeti sadece Kıbrıslı Türkleri asimile etmeye çalışmak, geliştirdiği tüm oyunlar aldatmacadır” diye konuştu.

Türkiye’nin, “Crans Montana görüşmelerinin ardından federasyon bitmiştir” dediğini söyleyen Oktay, 5+BM’nin bir vizyon toplantısı olacağını, bu toplantıda federasyonun konuşulmayacağını, Erdoğan’ın son noktayı koyduğunu belirtti.

Biden, Pentagon bünyesinde 'Çin Görev Gücü' adlı bir birim kurulduğunu duyurdu "FEDERASYON GERİDE KALMIŞTIR" Artık iki devletliliğin müzakere edilebileceğini ifade eden Oktay, federasyonun geride kaldığını, iki devletli çözümden başka çıkış yolu olmadığının altını çizdi. Oktay, 1968’den beri federasyon temelinde sürdürülen müzakerelerden bir sonuç alınamadığını kaydetti.

Doğu Akdeniz ve hidrokarbon konusuna da değinen Oktay, “Hidrokarbon kaynakları, çatışmanın değil, barışın aracısı olabilir. Burada var olan kaynakların nasıl paylaşılacağıyla alakalı yine teklifimiz oldu. KKTC hükümeti olarak yapılan bu teklif hala geçerlidir” dedi. "İŞGALCİ GÖRMEK İSTİYORLARSA AYNAYA BAKSINLAR" Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde ‘Türk işgalini’ sona erdirmek olduğu şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Algı, başka bir şey, gerçeklik daha başka bir şey” diyerek, “Yunanistan Başbakanı ile Rum kesimini temsil eden kişinin, bol keseden atıp tuttukları söylemler, aslında aynaya bakarak konuştukları şeylerdir. İşgalci görmek istiyorlarsa aynaya baksınlar” şeklinde konuştu.

Maraş’ın açılmasına KKTC hükümetinin karar verdiğini Türkiye’nin de buna sonuna kadar destek verdiğini ifade eden Oktay, “Maraş kapalı iken farelerin gezmesi mi iyi, yoksa çoluk çocukların oralarda bisiklet sürmesi mi daha iyi” dedi. "RUMLAR MARAŞI UNUTSUN" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Maraş harabe olarak tutulamaz. Tekrar Kıbrıs’ın incisi olabilir. Bundan herkes kazançlı çıkar. Maraş açılımının devamı gelecektir. Artık Yunanistan’ın ve Rum kesiminin Maraş’ın pazarlık konusu olduğunu unutması lazım. Bitti, geçmiş olsun”dedi. "KKTC'DE SİYASİ İSTİKRARA İHTİYAÇ VAR" KKTC’de siyasi istikrarın gerekliliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Her gün seçimin konuşulduğu bir ortamda, orta ve uzun vadeli projelerin hayata geçirilmesi zordur. KKTC’de pozitif gündeme ve siyasi istikrara ihtiyaç var. Türkiye olarak kendi ayakları üzerinde duran, dünya ile rekabet edebilen bir KKTC’yi görmek; sektör sektör KKTC’yi ayağa kalkındırmak istiyoruz" dedi. "KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN, DÜNYA İLE REKABET EDEBİLEN BİR KKTC GÖRMEK İSTİYORUZ" Her anlamda altyapısını tamamlamış, kendi ayakları üzerinde durabilen, dünya ile rekabet edebilen bir KKTC görmek istediklerini dile getiren Oktay, eğitim ve turizm dışındaki alanların da geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Eğitim ve turizmin KKTC ekonomisinin iyi önemli ayağı olduğunu, ancak salgın döneminde iki sektörün de etkilendiğini kaydeden Oktay, “Bu yüzden çeşitlendirmek gerektiğini vurguluyoruz. Cumhurbaşkanı Tatar ve hükümet de bu konu da bizimle hemfikir” şeklinde konuştu.

KKTC’ye geniş bir heyetle geldiklerini vurgulayan Oktay, “Dijital dönüşüm için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Turizm ve milli eğitimi de görüşeceğiz. Birçok alanda çalışmalarımız olacak. Belediyeler Birliği başkanımız burada. Artık kardeş belediye ilan edip, orada kalmamasını istiyoruz.

Karşılıklı projelerin konuşulması gerekir” dedi ve şöyle devam etti: “Her ziyaretimizde bir alana odaklanalım istiyoruz. Sektör sektör KKTC’yi kalkındırmaya başlamak istiyoruz. Ziyaretimizin odak noktalarından biri ulaştırma ve altyapıdır. Yarın heyetler arası görüşmeden sonra hangi yolların yapılacağını fiilen görmeye başlayacaksınız. Ulaştırma Bakanı ve ekibini burada daha çok göreceksiniz." "Ziyaretimizin ikinci ayağı dijital dönüşümle ilgilidir. Salgınla birlikte kamu hizmetlerinin sunulabilmesinde dijital dönüşümün faydası son derece önemlidir. Türkiye’de bu anlamda ciddi atılım gerçekleştirdik. Hiçbir kamu hizmeti aksamadı. Sebebi dijital dönüşümdür. Tüm kamu hizmetlerini dijital ortama taşımış durumdayız. İnsan unsurunun gerekli olmadığı yerlerde bürokrasiyi azaltmak istiyoruz. Bunu gerçekleştiriyoruz. Bu kolaylığı KKTC’deki kardeşlerimize de yansıtmak istedik. Hükümetten de böyle bir talep vardı.”