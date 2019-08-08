Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Denizli'deki depreme ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan Karahan ile telefonda görüştü.

'TÜM KURUMLARIMIZ TEYAKKUZA GEÇMİŞ DURUMDA'



Karahan'a geçmiş olsun dileklerini ileten ve depreme ilişkin bilgi alan Oktay, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Depreme ilişkin hasar tespit çalışmasıyla vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için çalışmalar başlatıldı ve tüm hızıyla devam etmekte. Tüm kurumlarımız teyakkuza geçmiş durumda." diye konuştu.

