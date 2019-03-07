Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay, CHP-İYİ Parti ittifakı ile ilgili olarak, "Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'HDP de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasında şunları kaydetti:

"Siz dolaylı olarak getirip de bunu (HDP) bir ittifakın parçasına dönüştürdüğünüzde tabii ki milletin karşısına da çıkıp 'bu ittifakın parçası da şudur' diyemezsiniz. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Doğuya gidiyorsunuz bir tanesi çıkarmıyor, öbürüne gidiyorsunuz diğeri çıkarmıyor. Bu, milletle alay etmektir. Milletimiz kendisiyle alay edilmesine asla müsaade etmez. Bunun bedelini çok ağır ödetir. 31 Mart'ta da bunu göreceğiz zaten."

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON

Fırat'ın doğusuna operasyona dair Oktay, "Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Oktay, "Türkiye'ye karşı güvenlik tehdidi oluşturabilecek hiçbir faaliyete biz müsaade etmeyiz. Böyle bir şey olursa bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz, bunu yapacağız. Münbiç'te de yapacağız." şeklinde konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

