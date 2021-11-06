Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İYİ Partili Türkkan'a 'küfür' tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Bir muhalefet milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Hele ki kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla. Aziz milletimiz hiç şüphesiz bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir."

(AA)

