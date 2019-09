Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

"Biz neyle uğraşıyoruz, Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Herhalde Kılıçdaroğlu bu tür durumlarda televizyon karşısına geçip gündemi değiştirmekle ilgili konularda çok mahir. Herhalde televizyon karşısında otururken birisi 'Gündemi nasıl değiştirebiliriz.' dedi. O şekilde aklına geldi herhalde. Bu soru nereden çıktı? Biz vatandaşımızın hayatını nasıl kurtarabiliriz, geleceğe dönük nasıl kararla alabiliriz diye tüm bakanlıklarımızla... Bakanımız, valimiz burada. İlgili bakanlarımız burada. Sayın Cumhurbaşkanımızın her an konuyu çok yakinen takip ettiği bir ortamda '1999'daki deprem vergisi' derse cevap verelim. Şu anda da eğer televizyon karşısında bizi izliyorsa çayını ve kahvesini yudumlayarak. Biz cevabını verelim oradan dinlesin alsın. Bütün basında da çarşaf çarşaf görüyorsunuz. Ne kadar verginin toplandığını. Bizim 2002'den itibaren AK Parti iktidarı olarak göreve geldiğimizden itibaren geçici olarak oluşturulan ve konulan Özel İletişim Vergisi'nden bizim iktidarımız döneminde sadece 675 milyon liradır. '7,4 milyar' diyorsunuz ya onun 675'i sadece bizim dönemimizde. Ondan sonrasında da bu kalıcı vergiye dönüştürülüyor. Farklı isimler altındaydı. Tek bir özel iletişim vergisi altında kalıcı vergiye dönüştürülüyor. Orada da o kalıcı vergi bütçeye giden bir şey. Ama 65 milyar lira cari rakamlarla da orada var."

Oktay, Van depremini gece gündüz yaşadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren oradaydı. Hatırlayın 1999 depremini. Hükümetin ve hükümetin başının üç gün kendi bakanlarıyla bile iletişim kurmakta zorlandığı bir ortamda Van depreminin ilk anında Cumhurbaşkanımız sahadaydı. Yine Sayın Kılıçdaroğlu kahvesi elinde televizyon karşısında izliyorsa hatırlasın. Kim nerede izliyor bilmiyorum tabii, 15 Temmuz gecesindeki gibi. Van'da 26 bin 500 konutu sadece bir yıl içerisinde yaptık. Depremden etkilenen, konutlarını kaybeden hiç kimseyi evsiz bırakmadık. Hatırlayın, anında geçici barınma merkezlerimize aldık. Her türlü imkanlarını sağladık. Sonrasında bütün Türkiye'deki sosyal binalarımızda, ilgili tüm kamu binalarımızda misafir ettik. Bir yıl içerisinde hepsinin binasını teslim ettik. Şimdi gidip bakın Edremit'e, Erciş'e; Türkiye'nin en harika altyapısıyla, üst yapısıyla binalarını görürsünüz. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunları biz yaptık. Şimdi bunlar kendiliğinden mi oldu? 53 tane okul yaptık. 47 kilometre mesafeden şehrin 50 yıllık içme suyunu getirdik. Camileri, sosyal donatıları, parkları... Bütün dünyanın hayran olduğu bir sisteme 'Nereye harcadınız?' olayı çok garip. Ya bu ülkede yaşamıyor ya 'Burada İstanbul'da da bir şey yapamadık, nasıl yapsak da gündemi değiştirsek?' Başkan da herhalde sıkıştı, geldi mi gelmedi mi? Kendi egosunu tatmin etmekle meşgul, İstanbul halkına nasıl yardım etmekten ziyade. Dolayısıyla 'Gündemi nasıl değiştirsek?' onun peşinde." değerlendirmesini yaptı.

"Okullarımızın yüzde 92'si, aynı şekilde sağlık yatırımlarımız, hastanelerimiz, yollarımız, viyadüklerimiz... Bu yollar sadece araçların rahat gidebileceği manada bir yol değil ki, aynı zamanda herhangi bir afet anında bir yerden bir başka yere ulaşımı rahatlatacak şekilde yapıyoruz. Baktığınızda hepsi Türkiye'yi afete hazır hale getirecek yatırımlar. Turizm tesislerimize kadar yaptığımız çalışmalar var. Çok ciddi miktarda kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. AFAD'ın afet acil durumu için yaptığı kendi yatırımları var. Sadece AFAD'ın kendi bünyesinde Türkiye genelinde depreme yönelik 49 bin konut yapımı var. Acil yardımları var yaptığı. Hatırlayın, öncesinde en ufak bir şey olduğunda herkesin açıkta kaldığı bir ortamda bizim şimdi 25 tane lojistik merkezimiz var. Bu lojistik merkezlerimizi bir gün gidip ziyaret edin. Öyle sıradan bir binanın içerisine çadırları vesaire koyduğunuz bir yer değil buralar. Son derece en ileri teknoloji ile hazırlanmış, -yani sıfırıncı dakika diye ifade ediyoruz ya- sıfırıncı dakikada harekete geçecek, hangi lojistik merkezimizden hangi afetle ilgili her türlü malzemenin taşıma ve nakliyede içerisinde olmak üzere anında harekete geçecek. İstanbul'da bir şey varsa bir şey varsa bu 25 lojistik merkezinin nereden İstanbul'a ne getireceği ve nereye getireceği çok önceden çalışılmıştır. Anında harekete geçen yapılar bunlar. Gitsin görsün buraları. Şu anda bile hayal edemeyecekleri şeyleri biz 10 yıl öncesinde gerçekleştirdik. 53 tane cep depo yaptık. Oradan gelene kadar anında şehirlerdeki ihtiyaçları karşılayalım."

"Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil" diyen Okyay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim işimiz kanal kanal dolaşmak değil, bizim işimiz kanal dolaşanlara laf yetiştirmek veya cevap vermek değil. İnsanlar biraz otursun işine baksın. Hele hele afette, afetin yönetimiyle ilgili sorumlu olduğu şehirde sorumluluğunu yerine getirsin. Sorumluluk insan hayatı üzerinden siyaset yapmak değildir, gereğini yapmaktır. Gereğinin yapılmasıyla alakalı nelerin olduğu, nasıl afetin yönetileceği ile ilgili her şey yazılıdır zaten. Kurallarıyla bellidir. Talimatı verdiğimizde herkes buraya gelir. Niye ayrıca özel de bir davet çıkarılıp iletildi, ona da gerek yoktur aslında. Talimat geldi mi herkes buradadır. Kimse özel davet beklemesin. Burada vatandaşımızın hayatı söz konusudur. Şöyle düşünüyorum; Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle, farklı şekillerde ya gündem değiştirmeye çalışıyorlar veya sürekli başka şeylerle laf üretmeye çalışıyorlar. Biz iş üretmek için buradayız. Biz hala da iş üretiyoruz, bundan sonra da iş üreteceğiz. İş üretmek isteyen her kim varsa kapımız sonuna kadar açıktır. Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetinin nasıl çalıştığı bellidir. Kuralları bellidir. Herkes bir konumda çalışacaksa o kuralları öğreniyor olmak, her şeye ayrı ayrı davet beklemiyor olmayı bilmesi de gerekir."

(AA)