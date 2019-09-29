Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Maslak'taki binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. "BİZ NEYLE UĞRAŞIYORUZ, KILIÇDAROĞLU NEYLE UĞRAŞIYOR Oktay, bir gazetecinin "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 1999'daki deprem sonrası getirilen vergilerin akıbetine dair sorusu vardı. Vergiler kaldırıldı mı devam ediyor mu?" sorusunu ise şu yanıtı verdi: "Biz neyle uğraşıyoruz, Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Herhalde Kılıçdaroğlu bu tür durumlarda televizyon karşısına geçip gündemi değiştirmekle ilgili konularda çok mahir. Herhalde televizyon karşısında otururken birisi 'Gündemi nasıl değiştirebiliriz.' dedi. O şekilde aklına geldi herhalde. Bu soru nereden çıktı? Biz vatandaşımızın hayatını nasıl kurtarabiliriz, geleceğe dönük nasıl kararla alabiliriz diye tüm bakanlıklarımızla... Bakanımız, valimiz burada. İlgili bakanlarımız burada. Sayın Cumhurbaşkanımızın her an konuyu çok yakinen takip ettiği bir ortamda '1999'daki deprem vergisi' derse cevap verelim. Şu anda da eğer televizyon karşısında bizi izliyorsa çayını ve kahvesini yudumlayarak. Biz cevabını verelim oradan dinlesin alsın. Bütün basında da çarşaf çarşaf görüyorsunuz. Ne kadar verginin toplandığını. Bizim 2002'den itibaren AK Parti iktidarı olarak göreve geldiğimizden itibaren geçici olarak oluşturulan ve konulan Özel İletişim Vergisi'nden bizim iktidarımız döneminde sadece 675 milyon liradır. '7,4 milyar' diyorsunuz ya onun 675'i sadece bizim dönemimizde. Ondan sonrasında da bu kalıcı vergiye dönüştürülüyor. Farklı isimler altındaydı. Tek bir özel iletişim vergisi altında kalıcı vergiye dönüştürülüyor. Orada da o kalıcı vergi bütçeye giden bir şey. Ama 65 milyar lira cari rakamlarla da orada var."

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem vergilerinin akıbeti hakkındaki açıklamalarını hatırlatması üzerine Oktay, şunları kaydetti: "Bunun karşılığında ne oldu derseniz ben söyleyeyim. Sadece Marmara Depremi’nde harcanan yatırımlar buna dahil. İlgili iller yani Bolu, Düzce, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, İstanbul'da 103 milyarlık bir harcama var. Sadece İstanbul'da 80 milyarlık bir harcama var. Yani tamamı sadece o gün için yapılan çalışmalar da değil, 43 bini aşkın konut, sosyal donatılar, okullar, eğitim alanları, yollar, viyadükler, hastaneler, bunların hepsi nasıl afete dayanıklı hale getirilir diye yaptığımız yatırımlar. Sonrasında Bingöl'de bir deprem yaşadık. Akabinde bir Elazığ depremimiz var. Kütahya Simav ve Van depremimiz var." Son dakika! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar "KILIÇDAROĞLU KAHVESİ ELİNDE İZLİYORSA HATIRLASIN..." Oktay, Van depremini gece gündüz yaşadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren oradaydı. Hatırlayın 1999 depremini. Hükümetin ve hükümetin başının üç gün kendi bakanlarıyla bile iletişim kurmakta zorlandığı bir ortamda Van depreminin ilk anında Cumhurbaşkanımız sahadaydı. Yine Sayın Kılıçdaroğlu kahvesi elinde televizyon karşısında izliyorsa hatırlasın. Kim nerede izliyor bilmiyorum tabii, 15 Temmuz gecesindeki gibi. Van'da 26 bin 500 konutu sadece bir yıl içerisinde yaptık. Depremden etkilenen, konutlarını kaybeden hiç kimseyi evsiz bırakmadık. Hatırlayın, anında geçici barınma merkezlerimize aldık. Her türlü imkanlarını sağladık. Sonrasında bütün Türkiye'deki sosyal binalarımızda, ilgili tüm kamu binalarımızda misafir ettik. Bir yıl içerisinde hepsinin binasını teslim ettik. Şimdi gidip bakın Edremit'e, Erciş'e; Türkiye'nin en harika altyapısıyla, üst yapısıyla binalarını görürsünüz. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunları biz yaptık. Şimdi bunlar kendiliğinden mi oldu? 53 tane okul yaptık. 47 kilometre mesafeden şehrin 50 yıllık içme suyunu getirdik. Camileri, sosyal donatıları, parkları... Bütün dünyanın hayran olduğu bir sisteme 'Nereye harcadınız?' olayı çok garip. Ya bu ülkede yaşamıyor ya 'Burada İstanbul'da da bir şey yapamadık, nasıl yapsak da gündemi değiştirsek?' Başkan da herhalde sıkıştı, geldi mi gelmedi mi? Kendi egosunu tatmin etmekle meşgul, İstanbul halkına nasıl yardım etmekten ziyade. Dolayısıyla 'Gündemi nasıl değiştirsek?' onun peşinde." değerlendirmesini yaptı.

"HEPSİ TÜRKİYE'Yİ AFETE HAZIR HALE GETİRECEK YATIRIMLAR" Eğitim ve sağlık alanında yapılan yatırımları hatırlatan Oktay, şöyle konuştu: "Okullarımızın yüzde 92'si, aynı şekilde sağlık yatırımlarımız, hastanelerimiz, yollarımız, viyadüklerimiz... Bu yollar sadece araçların rahat gidebileceği manada bir yol değil ki, aynı zamanda herhangi bir afet anında bir yerden bir başka yere ulaşımı rahatlatacak şekilde yapıyoruz. Baktığınızda hepsi Türkiye'yi afete hazır hale getirecek yatırımlar. Turizm tesislerimize kadar yaptığımız çalışmalar var. Çok ciddi miktarda kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. AFAD'ın afet acil durumu için yaptığı kendi yatırımları var. Sadece AFAD'ın kendi bünyesinde Türkiye genelinde depreme yönelik 49 bin konut yapımı var. Acil yardımları var yaptığı. Hatırlayın, öncesinde en ufak bir şey olduğunda herkesin açıkta kaldığı bir ortamda bizim şimdi 25 tane lojistik merkezimiz var. Bu lojistik merkezlerimizi bir gün gidip ziyaret edin. Öyle sıradan bir binanın içerisine çadırları vesaire koyduğunuz bir yer değil buralar. Son derece en ileri teknoloji ile hazırlanmış, -yani sıfırıncı dakika diye ifade ediyoruz ya- sıfırıncı dakikada harekete geçecek, hangi lojistik merkezimizden hangi afetle ilgili her türlü malzemenin taşıma ve nakliyede içerisinde olmak üzere anında harekete geçecek. İstanbul'da bir şey varsa bir şey varsa bu 25 lojistik merkezinin nereden İstanbul'a ne getireceği ve nereye getireceği çok önceden çalışılmıştır. Anında harekete geçen yapılar bunlar. Gitsin görsün buraları. Şu anda bile hayal edemeyecekleri şeyleri biz 10 yıl öncesinde gerçekleştirdik. 53 tane cep depo yaptık. Oradan gelene kadar anında şehirlerdeki ihtiyaçları karşılayalım."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası neler yaptıkları konusunda çalışmalara baktığında 630 milyar liralık yatırımları bulunduğunu aktaran Oktay, "Güncel hale dönüştürürsek, bugünün rakamlarıyla 1 trilyon 215 milyarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bunu anlayamıyorsa yani onu da ona bırakayım. Gelsin anlatalım. Başkaları gelmiyorsa o gelirse ona da anlatırız. Biz herkese açığız." ifadelerini kullandı. Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 'toplantı' açıklaması İMAMOĞLU AÇIKLAMASI: KİMSE ÖZEL DAVET BEKLEMESİN Oktay, bir basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AFAD'ta yapılan toplantılara çağrılıp çağrılmadığıyla ilgili yaşanan polemiğe yönelik sorusunu da cevapladı. İş yapmaktan bu tür konuşmalara pek fırsat bulamadıklarını, bulmak da istemediklerini ifade eden Oktay, şunları kaydetti: "Biz iş yapıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Kınalıada'yı denize indirdi. 'Ne alakası var?' diyeceksiniz. Biz bir şeyi planladık mı, söz verdik mi yaparız. 9 ay öncesinde de indirdik. Konuşmayız, söz verdikse yaparız. Biz burada afeti yönetiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hepimiz buradaydık. Talimatı ile diyorum. Bu ülkenin cumhurbaşkanının talimatıyla biz buradayız. Birisinin davetini beklemeyiz biz. Hele hele afetin yönetimi davet beklemez. Burada bir koordinasyon kurulu vardır. O koordinasyon kuruluna herkes gelmek durumundadır. 28 tane çalışma grubu var. 'Bu grup gelecek' denildiği anda herkes buradadır. Şimdi akşam toplantıyı yapıyorsunuz, 'sabah burada buluşacağız' diyoruz. Sayın bakanıma (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) ayrıca davette bulunduğumu ben hatırlamıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ben ayrıca davette bulunduğumu hatırlamıyorum. Valimize ayrıca davette bulunduğumu hatırlamıyorum. 1. Ordu Komutanı'na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na Sahil Güvenlik Komutanı'na ayrıca davette bulunduğumu hatırlamıyorum. Emniyet buradaydı, İl Jandarma Komutanı buradaydı. Herkes sabah buradaydı. Bazılarına bu yetmiyormuş gibi ilave davet de valilik tarafından yapıldı."