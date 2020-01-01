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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.01.2020 13:37 | Son Güncelleme

AA Editör Masası'nın konuğu olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk.' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir." dedi.

Barış Pınarı Harekatı hakkında Oktay, "Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ekonomide 2019'da dengelenmenin ve disiplinin sağlandığını, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçileceğini bildirdi.

"SORANLARA SESLENİYORUM"

Oktay, "'Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var' diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun." diye konuştu.

Oktay, "Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk." dedi.

ABD'YE S-400 YANITI

ABD ile yaşanan füze sistemi gerilimi hakkında Oktay, "F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor?" dedi.

Kaynak: AA

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fuat oktay Libya

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