Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Rum Kesimi'ne net mesaj: Kapalı Maraş KKTC toprağıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'nin devlet kanalı BRT'ye katıldığ canlı yayına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Oktay, koronavirüs (kovid-19) döneminde KKTC'nin başarılı bir süreç geçirdiğini ifade etti. "KKTC içerisinde bu süreç içerisinde asla yalnız bırakmayan tek ülke Türkiye'dir" diyen Oktay, "KKTC'de duran sistemi tekrardan ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda, KKTC'ye 2 milyar 288 milyon TL’lik kaynak aktarımı konusunda anlaşma yaptık" ifadesinde bulundu. Oktay, koronavirüs salgını öncesi Türkiye'nin hedefinin KKTC'deki turizm ve eğitimi canlandırmak olduğunu ifade ederek, "Turizm ve eğitim KKTC’de ciddi bir gelir kaynağı. KKTC'de hedefi büyütmek gerekiyor. Kovid olmasa KKTC için hedeflerimiz çok büyüktü. Hem turizm boyutunda Türkiye’nin tüm tecrübesini oraya aktaracaktık" dedi.

"KKTC'DE REFORMLAR BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI"

"Bütçe açığını kapatarak değil, ancak reel sektör ve altyapı yatırımlarıyla KKTC’yi kalkındırabiliriz. Türkiye’de olduğu gibi yapısal değişikliklerin yapılması lazım" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ülkede yapısal reformların bir an önce tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.