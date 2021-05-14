Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 'Tam kapanma 1 hafta uzar mı?' sorusuna yanıt!

Bu dönemde vaka sayıları 40 binlerden 10 binlere kadar gerilemesiyle birlikte büyük bir başarı kaydedildi. 17 Mayıs’ta bitecek olan tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da topu Kabine’ye attı…

TAM KAPANMA 1 HAFTA UZAYACAK MI?

Türkiye’deni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artışın ardından uygulanan tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 bin vaka sayısı olarak belirlediği hedefin gerçekleşmemesi durumunda tam kapanmanın 1 hafta daha uzatılabileceği ileri sürülmüştü.

"Tam kapanma uzatılacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapanma sürecinin net ve şeffaf yürütülen bir süreç olduğuna dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığı’nın günlük verileri devamlı paylaştığını anımsattı. Pandemi dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştıklarını ifade eden Oktay, ekonomik ve sosyal boyutu olduğundan dolayı tüm çarkları yürütmeye çalıştıklarını vurgulayarak, salgının Ramazan'dan önce pik yaptığını aktardı.