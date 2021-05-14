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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 'Tam kapanma 1 hafta uzar mı?' sorusuna yanıt!

14.05.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma dönemine geçildiğini açıklamıştı. Salgında vaka sayılarının 5 binlere indirilmesinin hedeflendiğini aktaran Erdoğan, milletten kısıtlamalara uymasını istemişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 'Tam kapanma 1 hafta uzar mı?' sorusuna yanıt!

Bu dönemde vaka sayıları 40 binlerden 10 binlere kadar gerilemesiyle birlikte büyük bir başarı kaydedildi. 17 Mayıs’ta bitecek olan tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da topu Kabine’ye attı…

TAM KAPANMA 1 HAFTA UZAYACAK MI?

Türkiye’deni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artışın ardından uygulanan tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 bin vaka sayısı olarak belirlediği hedefin gerçekleşmemesi durumunda tam kapanmanın 1 hafta daha uzatılabileceği ileri sürülmüştü.

"Tam kapanma uzatılacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapanma sürecinin net ve şeffaf yürütülen bir süreç olduğuna dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığı’nın günlük verileri devamlı paylaştığını anımsattı. Pandemi dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştıklarını ifade eden Oktay, ekonomik ve sosyal boyutu olduğundan dolayı tüm çarkları yürütmeye çalıştıklarını vurgulayarak, salgının Ramazan'dan önce pik yaptığını aktardı.

Yoğun bir dönem yaşandığına işaret eden Oktay, ‘’Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı sağlayabilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı biçimde girelim diye tedbirler almıştık. Veriler de tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi. Şu anda böyle bir şey gündemimizde bulunmuyor. Kabine bu konuyu değerlendirilir, ardından nihai karar verilir. Kamuoyuyla da paylaşılır. Şu an için böyle bir uzatma gündemimizde bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 'Tam kapanma 1 hafta uzar mı?' sorusuna yanıtt

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTER?

İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar kapsamında; halihazırda uygulanan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler dâhil edilerek, tam kapanma dönemine geçildi.

Tam kapanma kararları dâhilinde hafta içi hafta sonu ayrımı yapılmadan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alınmıştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 17 gün boyunca imalat, üretim, lojistik ve tedarik zincirlerinin aksamaması, tarım, sağlık ve orman faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutuluyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması esnasında ilaç, temel gıda ve temizlik ürünlerinin satıldığı işletmeler ile imalat, üretim, lojistik ve tedarik zincirlerinin aksamaması için muafiyet kapsamında yer alan iş yerleri haricinde tüm ticari işletme, iş yeri ya da ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma dışında yüz yüze hizmet verilmiyor.

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