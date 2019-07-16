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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ’’Dijital Türkiye, planlanandan altı ay önce tamamlanarak hizmete girdi’’

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2019 20:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ’’Normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Dijital Türkiye veya öncekiler ismiyle e-devlet, Türkiye versiyon 1.0 planlanandan altı ay erken tamamlanarak kapsamdaki hizmetler Dijital Türkiye’ye entegre edilmiştir’’ dedi.Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 11.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ’’Normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Dijital Türkiye veya öncekiler ismiyle e-devlet, Türkiye versiyon 1.0 planlanandan altı ay erken tamamlanarak kapsamdaki hizmetler Dijital Türkiye’ye entegre edilmiştir’’ dedi.

Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 11. Kalkınma Planı görüşmelerine katıldı. Oktay, Dijital Türkiye ile ilgili olarak, ’’Normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Dijital Türkiye veya öncekiler ismiyle e-devlet Türkiye versiyon 1.0 planlanandan altı ay erken tamamlanarak kapsamdaki hizmetler Dijital Türkiye’ye entegre edilmiştir. Bunun getirdiği kolaylıklar bugün görülmeye başlamıştır, bundan sonra da yoğunluk şekilde kamuoyunun ve buradaki üyelerimizde olma üzere her bir vatandaşımızın kolaylıklar olarak yansıyacaktır. Hizmet başına düşen ortalama evrak sayısı dijital Türkiye 1.0 tamamlanmasıyla birlikte ortalama 3.81 oranından 0.35’e düşürülmüştür. Buradaki hedefimiz sıfırdır’’ dedi.

Oktay şöyle konuştu:
’’Versyon 1.0’ı zamanından önce tamamlamış oluyoruz. Bunun daha kısa ifadesiyle de hizmet boyutunda belge esaslı değil beyan esaslı hizmet üretime geçen devlet kapısıdır.’’

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