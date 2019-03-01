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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Dış ticaret açığı ocak ayında yüzde 72,5 azalarak 2,5 milyar dolar oldu”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 20:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Dış ticaret açığı ocak ayında yüzde 72,5 azalarak 2,5 milyar dolar olmuştur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Dış ticaret açığı ocak ayında yüzde 72,5 azalarak 2,5 milyar dolar olmuştur. Çıktığımız bu yolda ülkemizin kalkınması için şehirlerimizi istikrarlı ve nokta atışı yatırımlarla ihya etmek her zaman önceliğimiz olmuştur” dedi.
AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçen yıl ihracatın 168 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkenin tüm şehirleriyle kalkınmasının ve muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçmesinin mücadelesini verdiklerini kaydeden Oktay, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiledik. Geçtiğimiz yıl ihracatımız 168 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırmıştır. İhracatta şahlanışımızı 2019 yılında da sürdürüyoruz. Geçen yılki ocak ayına oranla, aylık ihracatımız yüzde 5,9 artarak 13,2 milyar seviyesine ulaşmıştır. Dün itibariyle açıklanan dış ticaret verilerine göre dış ticaret açığı, yine Ocak ayında yüzde 72,5 azalarak 2,5 milyar dolar olmuştur. Çıktığımız bu yolda ülkemizin kalkınması için şehirlerimizi istikrarlı ve nokta atışı yatırımlarla ihya etmek her zaman önceliğimiz olmuştur” diye konuştu.
“Kırıkkalemize son 17 yılda 6,45 milyar lira yatırım yaptık”
Kırıkkale’de yaptıkları yatırımlara değinen Oktay, şunları söyledi:
“Kırıkkalemize son 17 yılda 6,45 milyar lira yatırım yaptık. Bu yatırımların yaklaşık 570 milyon liralık kısmını bizim için her zaman öncelikli alan olan eğitim yatırımları oluşturuyor. Kırıkkale’nin merkezini ve ilçelerini okul, laboratuvar ve kütüphanelerle donattık. Kırıkkale Üniversitesini büyüttük, geliştirdik. Kırıkkale Üniversitemiz şu anda 12 fakülte, 1 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüsü ile öğrencilerini kucaklıyor. Kırıkkale’ye 260 milyon lira sağlık yatırımı yaptık. Kırıkkale, Anadolu’nun ortasında birçok ili birbirine bağlayan yolları, sınırları içinde barındıran bir şehir. Ben de sıkça Kırıkkale’ye gelen, Kırıkkale’den geçen, suyundan içenlerdenim. Birçok ili kucaklayan bir coğrafi konumda olması sebebiyle elbette ulaşım yatırımları Kırıkkale’miz için çok önemli. Biz de yolları böldük şehirleri Kırıkkale üzerinden birleştirdik; 17 yıl önce 39 kilometre olan bölünmüş yol mesafesini 232 kilometreye çıkardık. Ayrıca Bahşılı-Karakeçili-Kulu yolu, Kırıkkale-Keskin-Kırşehir Yolu, Ankara-Kırıkkale-Delice yolu çalışmaları da devam etmektedir. Bunlar da en kısa sürede tamamlanacaktır. Devlet olarak bir taraftan ülkemizin her bakımdan kalkınması için var gücümüzle çalıyor, şehirlerimizi ihya ediyoruz, imar ediyoruz.”

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