Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Rus Medya Kongresinde konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21. Dünya Rus Medya Kongresinde yaptığı konuşmada, “Sizlerden beklentimiz; Barış Pınarı Operasyonu’nun amacının bölgede istikrarı sağlamak ve terörle mücadele olduğunu; asla Kürtlere ya da herhangi bir etnik unsura yönelik yapılmadığını ve terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi haberler ve yayınlarınızla dünyaya anlatmanızdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresine katıldı. Burada bir konuşma yapan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 2019 yılında 6 kez yüz yüze ve 9 kez de telefonla görüştüklerini belirterek, Türkiye-Rusya ilişkilerine değindi. Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son olarak Soçi’de görüştüklerini hatırlatarak, “Karadeniz’in iki kıyısına güneşli havalar taşıyan Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları arasındaki dostluk, sadece iki ülke açısından değil bölgesel ve küresel önem taşımaktadır. Güçlü devlet geleneğine sahip iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin kurumsallaşması ve dostane işbirliğinin sürdürülebilir hale gelmesi için yoğun çabamız sürmektedir. Bu kapsamda Üst Düzey İşbirliği Konseyi 2010 yılında hayata geçirilmiş, Konsey’in alt mekanizmaları olan, Ortak Stratejik Planlama Grubu, Karma Ekonomik Komisyon ve Toplumsal Forum işler hale getirilmiştir. Bugün artık Türk-Rus iş birliği dediğimizde her biri mihenk taşı olan prestij ve vizyon projeleri akla gelmektedir. İki ülke arasında var olan 27 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 10 milyar doları aşan karşılıklı doğrudan yatırımlar ilişkilerin geleceğine dair daha ümitvar olmamızı sağlamaktadır. TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi bölgede eşi olmayan dev projeler ve derinleşen savunma sanayi iş birliğimizin yanında kültürel alanda da ilişkilerimiz perçinlenmektedir. Rusya ile karşılıklı Kültür ve Turizm yılı ilan ettiğimiz 2019 yılının ilk 8 ayında 4 milyon 831 bin Rus turist ülkemizi ziyaret etmiştir. Eminim sizlerin arasında da hayatında en az bir kez Türkiye sahillerinde tatil yapan, Türkiye’den güzel anılarla ayrılan dostlarımız bulunmaktadır. Ayrıca Rusya’da Türk dizi ve filmlerine artan rağbeti memnuniyetle takip ediyor, Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla Rus dostlarımızla Moskova, Ulyanovsk, Yekaterinburg ve St. Petersburg şehirlerinde Türk film günlerinde buluşuyoruz. Ayrıca, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Rusya Federasyonu Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi arasında başlatılan yükseköğretim iş birliği gibi adımların sayılarının artmasını arzu ediyoruz. Rusya ile ilişkilerimizi hem toplumsal ve insani boyutta hem de diplomatik ve ekonomik alanda ilerletmeye kararlıyız. Öncelikli olarak 100 milyar dolar ticaret hacmini ve 6 milyon turist sayısını hedeflemekteyiz. Ama her şeyden önemlisi, Rusya ile sağlayacağımız iş birliği ile bölgede istikrarın, refahın ve huzurun hakim olmasını amaçlamaktayız. Bu kapsamda Barış Pınarı Operasyonu dahilinde Rusya ile varılan mutabakata önem veriyor; Suriye krizinin çözümüne yönelik birlikte katkı sağladığımız bir fırsat olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Suriye krizinin başlangıcından bu yana ilmek ilmek dokunan terör yanlısı oyunları bozmuştur"

Suriye krizinin çözümüne yönelik atılan her bir adımın gayesinin bölgede akan kanın durması ve Suriye’nin 8 yıldır özlemini çektiği huzur ortamına kavuşması olduğunu söyleyen Oktay, “Suriye’de krizin başladığı ilk günlerden itibaren Türkiye, her zaman çözümün Suriye toprakları içinde aranmasından yana olmuş, Suriye’nin toprak bütünlüğüne daima saygı duymuştur. Bu kapsamda siyasi ve diplomatik gayretlerimiz kesintisiz sürmüştür. Türkiye, Rusya ve İran’ın desteğiyle İdlib’de oluşturulan görece sükunet ortamı sayesinde yüzbinlerce insanın hayatı kurtulmuş ve yeni bir göç dalgasının önüne geçilmiştir. Türkiye’nin hem Fırat’ın batısında hem de doğusunda teröre karşı verdiği mücadelede kendi çıkarlarımızın gerektirdiği bir tercih değil, bölge istikrarı için hayati bir zorunluluktur. Ülkemizde bulunan 4 milyonu aşkın sığınmacının yuvalarına geri dönüşleri, Suriye’nin yeniden huzura, güvene ve istikrara kavuşmasıyla mümkündür. Diğer taraftan PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye krizini ülkemize taşıma gayretleri ve sınır güvenliğimiz konusunda taşıdığımız hassasiyet, bizi bu meselede sahada fiilen var olmaya mecbur etmiştir. Bu doğrultuda gerçekleşen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla Türkiye, Suriye krizinin başlangıcından bu yana ilmek ilmek dokunan terör yanlısı oyunları bozmuştur. Bu bölgelerde güvenli hale getirilen kısımlara dönen sığınmacılar şimdi kendi topraklarında huzur içinde hayatlarına devam etmektedir” açıklamasını yaptı.